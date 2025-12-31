Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:56 AM IST

    സ​മ​സ്ത സെ​ന്റി​ന​റി; ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    സ​മ​സ്ത സെ​ന്റി​ന​റി; ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’​ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റി​ന​റി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ക​ർ​മ​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത സെ​ന്റി​ന​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ഘ​ട​ക​മാ​യ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​ന്റി​ന​റി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ളം​ബ​രം, ഉ​ണ​ർ​ത്തു യാ​ത്ര, ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം, ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണം, ച​രി​ത്ര പ​ഠ​നം, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ട്ട് റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ​ർ​ത്തു ജാ​ഥ​ക്ക് 42 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും.

    സ​മ​സ്ത സെ​ന്റി​ന​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 16ന് ​വി​പു​ല​മാ​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ. ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ഗു​ദൈ​ബി​യ, ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം, സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, ഇ​സാ ടൗ​ൺ, രി​ഫ, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ളം​ബ​ര സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, അ​ഡ്വ. എം.​സി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

