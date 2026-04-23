ഐ.സി.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്: രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം

ഐ.സി.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്: രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനംtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ് ) ബഹ്റൈൻ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്ത ദാന ക്യാമ്പിന്റെ രജിസ്ടേഷൻ ഉദ്ഘാടനം നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് കെ. കെ. അബൂബക്കർ ലത്വീഫി നിർവഹിച്ചു.
മെയ് 22 ന് വെളളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ 1 വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ നേരത്തെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് രക്ത ദാനത്തിന് അവസരം. ഐ.സി. എഫ് യൂണിറ്റ് - റീജിയൻ ഘടകങ്ങൾ വഴി പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സിയാദ് വളപട്ടണം ( 33870037 ), സി.എച്ച് അശ്റഫ് ( 3362 5767) എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മനാമ സുന്നി സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ. സി സൈനുദ്ധീൻ സഖാഫി, സുലൈമാൻ ഹാജി, ശമീർ പന്നൂർ, സിയാദ് വളപട്ടണം, മുസ്ഥഫ ഹാജി കണ്ണപുരം, ശിഹാബ് സിദ്ദീഖി, ശംസുദ്ധീൻ സുഹ്രി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
