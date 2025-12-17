Begin typing your search above and press return to search.
    17 Dec 2025 11:13 AM IST
    17 Dec 2025 11:13 AM IST

    ഐ.​സി എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ റീ​ജ്യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ജ്മ​ഉ ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി. മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി. സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സ്‌​ക​ർ താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ലാ​ഗ് ക​ള​റി​ങ്, ഫ്ലാ​ഗ് ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ള​റി​ങ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, എ​സ്.​എ. റൈ​റ്റി​ങ്, ക്വി​സ് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മ​ജ്മ​ഉ​ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റീ​ജ്യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, സ​ഹീ​ർ ഫാ​ളി​ലി, ശ​ഫീ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ഫ്ലാ​ഗ് റൈ​സി​ങ്ങും ന​ട​ന്നു. മ​നാ​മ മ​ജ്മ​ഉ ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി, ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ഉ​ളി​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ രാ​മ​ത്ത്, ഷം​സു മാ​മ്പ, അ​സീ​സ് ചെ​രു​മ്പ, സ​ലാം പെ​രു​വ​യ​ൽ, പി.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

