    Bahrain
    date_range 19 Aug 2025 7:42 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 7:42 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൗ​ര​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൗ​ര​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​ര​സ​ഭ അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'നീ​തി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​വ​ട്ടെ ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് പൗ​ര​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​ര​സ​ഭ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ എ​ഫ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘ​ട​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:assemblymunicipalorganizedICF BAHRAIN
    News Summary - ICF Bahrain organized the Municipal Assembly
