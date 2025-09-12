Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    12 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    12 Sept 2025 11:11 AM IST

    ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​സ്കാ​രി​ക മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി മാ​റി. തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500 എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ മ​നാ​മ കെ.​സി.​ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ​ന്ദേ​ശ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, പ്ര​ദീ​പ് പ​ത്തേ​രി, ഖാ​സിം ന​ന്തി, അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, കെ.​ടി. സ​ലീം, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ജ​വാ​ദ് വ​ക്കം, മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വ​മ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ്, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ചെ​ക്യാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

