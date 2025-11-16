Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:07 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 14 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ​െത​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    റി​ഫ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ എ​സ്.​ജെ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി ക​ലോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖി​റാ​അ​ത്ത്, ക​ള​റി​ങ്, മെ​മ്മ​റി ടെ​സ്റ്റ്, പ​ദ​നി​ർ​മാ​ണം, മി​ഠാ​യി പെ​റു​ക്ക​ൽ, വാ​യ​ന, ക​യ്യെ​ഴു​ത്ത്, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി, ജ​ല​ച്ചാ​യം, ക്വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ കാ​നൂ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ണ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ സി​ദീ​ഖി, അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:youth festivalicfBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ICF Bahrain Madrasa Youth Festival gets off to a great start
