Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫാത്തിമ റിദയെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:11 AM IST

    ഫാത്തിമ റിദയെ അനുമോദിച്ച് ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    icf bahrain
    cancel
    camera_alt

    പി​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യ ഫാ​ത്തി​മ റി​ദ​ക്കു​ള്ള ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഹാ​ജി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​യോ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഫാ​ത്തി​മ റി​ദ​യെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗു​ദൈ​ബി​യ റീ​ജ്യ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ക​ളാ​യ ഫാ​ത്തി​മ റി​ദ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സും പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും ചു​രു​ങ്ങി​യ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി ബി.​ടെ​ക്കി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ക​മ്പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ന​ൽ ടൂ​ളു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    റോ​യ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് കെ​മി​സ്ട്രി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്രൈ​സ്, ബെ​സ്റ്റ് ഫ്ലാ​ഷ് ടോ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ ന്ത്രി​യു​ടെ റി​സ​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പും (പി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ഫ്), ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് റി​സ​ർ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025ഉം ​ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​നാ​മ കെ ​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​മോ​ദ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewshonouredICF BAHRAINgulf news bahrain
    News Summary - ICF Bahrain congratulates Fatima Rida
    Similar News
    Next Story
    X