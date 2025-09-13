ഫാത്തിമ റിദയെ അനുമോദിച്ച് ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ

ഫാത്തിമ റിദയെ അനുമോദിച്ച് ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിൽനിന്ന് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ പിഎച്ച്.ഡി നേടിയ ബഹ്റൈൻ ഐ.സി.എഫ് മദ്റസ പൂർവവിദ്യാർഥിനി ഫാത്തിമ റിദയെ ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ അനുമോദിച്ചു. ഐ.സി.എഫ് ഗുദൈബിയ റീജ്യൻ ഇക്കണോമിക് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമ റിദ മാസ്റ്റേഴ്സും പിഎച്ച്.ഡിയും ചുരുങ്ങിയ വർഷം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നേരത്തേ കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടിയിൽനിന്ന് ബയോടെക്നോളജി ബി.ടെക്കിൽ ഫാത്തിമക്ക് ഗോൾഡ് മെഡലും ലഭിച്ചിരുന്നു. രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന മെഷീൻ ലേണിങ്, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടേഷനൽ ടൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഫാത്തിമ പ്രധാനമായും ഗവേഷണം നടത്തിയത്.
റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി പോസ്റ്റർ പ്രൈസ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ടോക്ക് അവാർഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പായ പ്രധാനമ ന്ത്രിയുടെ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പും (പി.എം.ആർ.എഫ്), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ച് അവാർഡ് 2025ഉം ഫാത്തിമക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. മനാമ കെ സിറ്റിയിൽ നടന്ന അനുമോദനച്ചടങ്ങിൽ ഇബ്രാഹീം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register