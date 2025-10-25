Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:22 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഐ‌.‌​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഐ‌.‌​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ‌.‌​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് വാ​രം 2025 ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഐ‌​സി‌​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഗ്രേ​ഡ് 8 ലെ ​പാ​ർ​വ​തി സ​ലേ​ഷ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഐ‌.​എ​സ്‌.​ബി സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ ടീം ​ഫൈ​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ന​യി​ക്കു​ന്ന ഐ‌.​എ​സ്‌.​ബി സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​റി​നെ അ​ഞ്ച് റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലെ 14 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​സീം ഉ​ൽ ഹ​ഖ്, അ​ർ​ഷാ​ദ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ജ​ഴ്‌​സി​ക​ളും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി. ആ​ഗോ​ള ഐ.​സി.​സി സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബി.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലൂ​ടെ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഈ ​പ​രി​പാ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. കാ​യി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത ഉ​ത്സാ​ഹം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശാ​രീ​രി​ക സാ​ക്ഷ​ര​ത എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ​യും ഇ​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ൾ ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ശ്രീ​ധ​ർ ശി​വ, കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ല​പ്പെ​ട്ട പി​ന്തു​ണ​ക്കും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolcricketmatchBahrain NewsOICC Women Forum
    News Summary - ICC Women's Cricket Festival at Indian School
    Similar News
    Next Story
    X