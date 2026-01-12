Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Jan 2026 11:30 AM IST
    date_range 12 Jan 2026 11:30 AM IST

    ഐ.​സി.​സി ടി20; ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഐ.​സി.​സി ടി20; ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​നാ​മ: ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ് ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (ഐ.​എ​സ്.​ബി) ക്യാ​മ്പ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന പ​ര്യ​ട​നം.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി (ഐ.​സി.​സി) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​സി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​സം​രം​ഭം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​വേ​ശം നാ​ടെ​ങ്ങും അ​ല​യ​ടി​ക്കാ​നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ്രോ​ജ​ക്ട് ലീ​ഡ് ജോ​സ​ഫ് മാ​ർ​ട്ട​സും ബി.​സി.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സം​ഘ​ത്തെ സ്‌​കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗം മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, സ്‌​കൂ​ൾ അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് , പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്രി​യ ലാ​ജി, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ത്ത​രം ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക പ​രി​ച​യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ച്ച​ട​ക്കം, ഒ​ത്തൊ​രു​മ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തും യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

