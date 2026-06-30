Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.സി.സി ക്രിയോ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 12:47 PM IST

    ഐ.സി.സി ക്രിയോ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: ചാമ്പ്യന്മാരായി എൻ.എം.എസ് പെൺകുട്ടികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.സി ക്രിയോ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: ചാമ്പ്യന്മാരായി എൻ.എം.എസ് പെൺകുട്ടികൾ
    cancel
    camera_alt

    ഐ.സി.സി ക്രിയോ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിച്ച എൻ.എം.എസിലെ പെൺകുട്ടികൾ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഐ.സി.സി ക്രിയോ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ എൻ.എം.എസ് പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായി. സൽമാബാദ് കെ.എച്ച്.കെ അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ടൂർണമെന്റിലാണ് എൻ.എം.എസ് ടീം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്‌റൈനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ടീം ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

    തുടർന്ന് നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ടീം കിരീടം ചൂടിയത്. സ്കൂളിന് അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടത്തിൽ ടീമിനെയും കോച്ചുമാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും എൻ.എം.എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അരുൺ കുമാർ ശർമ്മ അഭിനന്ദിച്ചു. സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ഡോ. രവി പിള്ളയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഗീത പിള്ളയും ടീമിനെയും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsnewscricket tournamentBahrain News
    News Summary - ICC Creo Cricket Tournament: NMS girls emerge champions
    Similar News
    Next Story
    X