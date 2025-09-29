Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    29 Sept 2025 10:56 AM IST
    29 Sept 2025 10:56 AM IST

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മി​ക​വി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ഐ.​സി.​എ.​ഒ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്
    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മി​ക​വി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ഐ.​സി.​എ.​ഒ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്
    കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യു​ടെ 42ാമ​ത് അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ നിന്ന്

    മ​നാ​മ: സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷാ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യു​ടെ 42ാമ​ത് അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശു​വൈ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. നേ​ട്ടം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഹി​സ് റോ​യ​ൽ ഹൈ​ന​സ് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​വി​ജ​യം ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും.

