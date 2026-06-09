ഇബ്നു അൽ-ഹൈതം സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ചു

ഇബ്നു അൽ-ഹൈതം സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇബ്നു അൽ-ഹൈതം ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വളരെ ആവേശത്തോടെയും പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തോടെയും ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ "ഗോ ഗ്രീൻ റാലി" സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മുദ്രാവാക്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്ലക്കാർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. റാലിയിലൂടെ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതീകമായി പച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ചുറ്റുപാടുകളും വൃത്തിയായും ആരോഗ്യപരമായും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ വഴികൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തി. ചെയർമാൻ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ആസ്മിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മുഹമ്മദ് തയ്യാബും പരിപാടിയെ അഭിനന്ദിച്ചു സംസാരിച്ചു.
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