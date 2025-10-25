Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    25 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 7:52 AM IST

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ൾ

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ൾ
    ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫെ​ലി​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​വും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും സേ​വ​നം ചെ​യ്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്കൂ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം ഫെ​ലി​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​സ്റ്റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വ​ഹീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കാ​ജ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, 44 സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം, പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, സം​ഭാ​വ​ന എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഡോ. ​വ​ഹീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കാ​ജ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സ്മി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​നും ടീം ​വ​ർ​ക്കി​നും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​യ്യ​ബി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

