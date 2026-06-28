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    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 11:48 AM IST

    ‘പറയാതെ വയ്യ’ ബഹ്‌റൈൻ തല പ്രകാശനം നടന്നു

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    ‘പറയാതെ വയ്യ’ ബഹ്‌റൈൻ തല പ്രകാശനം നടന്നു
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    ‘പറയാതെ വയ്യ’ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: പ്രവാസി എഴുത്തുകാരൻ എം.എഫ് റഹ്മാന്റെ ‘പറയാതെ വയ്യ’ എന്ന പുസ്തകം എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ ഷെമിലി പി. ജോൺ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റഊഫ് കരൂപ്പടന്ന പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഫ്രൻഡ്‌സ് സർഗവേദി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ മീഡിയ വൺ ബഹ്റൈൻ റിപോർട്ടർ സിറാജ് പള്ളിക്കര പുസ്തക പരിചയം നടത്തി.

    ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.എം സുബൈർ, പ്രവാസി വെൽഫെയർ പ്രസിഡന്റ് മജീദ് തണൽ, ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ബിനു കുന്നന്താനം, ഡബ്ല്യു. എം.എഫ് ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് മിനി മാത്യു, എഴുത്തുകാരി ഉമ്മു അമ്മാർ, റിയൽ എഫ്.സി മാനേജർ മഹ്ബൂബ്, ഡോ. സാബിർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

    എം.എഫ് റഹ്മാൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. സർഗ വേദി കൺവീനർ നൗമൽ റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ റിഫ ഏരിയ സർഗവേദി കൺവീനർ നജാഹ് കൂരങ്കോട്ട് സ്വാഗതവും പി.പി അബ്ദു ശ്ശരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശബീഹ ഫൈസൽ പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായിരുന്നു.

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    TAGS:gulf madhyamambook releaseBahrain
    News Summary - 'I Can't Say No' Bahraini headline launch held
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