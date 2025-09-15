Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    15 Sept 2025 8:46 AM IST
    15 Sept 2025 8:46 AM IST

    ശു​ചി​ത്വ നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന; മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു

    ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് നി​യ​മ​ം ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ട​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ച​ത്
    മ​നാ​മ: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലും ക​ഫേ​ക​ളി​ലും കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​ച്ചു.മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ നി​ല​വാ​ര​വും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ​ക​ൾ മ​ലി​ന​ജ​ല സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ടു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി അ​വ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വാ​ണി​ജ്യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു

