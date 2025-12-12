Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    12 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 11:54 AM IST

    വി​ശ​പ്പ്

    വി​ശ​പ്പ്
    മു​ഹ​സി​ൻ ചീ​ക്കി​ലോ​ട്

    Listen to this Article

    ക​ഥ; വി​ശ​പ്പ്

    മ​ജീ​ഷ്യ​ന്റെ മാ​യാ​ജാ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം. ഒ​രാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ തൂ​വാ​ല വെ​ള്ള​രി​പ്രാ​വാ​ക്കി മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ത്തി​വി​ട്ടു. മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ പേ​ന പാ​മ്പാ​യി​ഴ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​ശ​യി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ മെ​ലി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി​യ ഒ​രു തെ​രു​വ് ബാ​ല​ൻ മ​ജീ​ഷ്യ​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി. ചു​രു​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച അ​വ​ന്റെ കു​ഞ്ഞു​കൈ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പി​ടി മ​ണ്ണ്! . പ്ര​ത്യാ​ശ​യാ​ർ​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ മ​ജീ​ഷ്യ​നോ​ട് അ​വ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. ‘ഇ​ത് ചോ​റാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റ്വോ’? വി​ശ​ന്നെ​രി​യു​ന്ന അ​വ​ന്റെ വ​യ​റി​ന്റെ ചൂ​ടി​ൽ മ​ജീ​ഷ്യ​നും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വു​മെ​ല്ലാം വെ​ന്തു​പോ​യി .

