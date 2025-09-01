Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 8:44 AM IST

    ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് കാനൂവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിനാളുകൾ

    ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​നൂ​വി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​നൂ​വി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​സ്കാ​ര​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഔ​ദാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ​ര്യാ​യ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു ദേ​ശീ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് പ​ള്ളി​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    വ​ന്ന​വ​രി​ൽ മു​ഴു​വ​നും ഖാ​ലി​ദ് കാ​നൂ​വി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ഴ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​വും ആ​ദ​ര​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​നു​ഷി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യാ​വു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദാ​ര്യം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ആ​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹി​ച്ച ഒ​രു മ​ഹാ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​നെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ന​യ​വും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Hundreds of people attended the funeral of Khalid Mohammed Kanu
