    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:04 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സ്; ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് വി​ട്ടു

    മ​നാ​മ: ഒ​രു യു​വ​തി​യെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത കേ​സി​ൽ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ വ​നി​ത​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് വി​ട്ടു. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ജോ​ലി, ചൂ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​സ് ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, പ്ര​തി​യാ​യ യു​വ​തി ഇ​ര​യെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ര​യു​ടെ ദു​രി​ത​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ലാ​ഭം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ഓ​ഫീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും, ഇ​ര​യു​ടെ​യും സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യെ വി​ചാ​ര​ണ തീ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​കേ​സ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:human traffickingcasecriminalBahrainAsian woman
