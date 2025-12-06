മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ്; ഏഷ്യൻ യുവതിയെ ക്രിമിനൽ വിചാരണക്ക് വിട്ടുtext_fields
മനാമ: ഒരു യുവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ വനിതയെ ബഹ്റൈൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ക്രിമിനൽ വിചാരണക്ക് വിട്ടു. മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിർബന്ധിത ജോലി, ചൂഷണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേസ് ഡിസംബർ ഏഴിന് കോടതി പരിഗണിക്കും. അധികൃതർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രതിയായ യുവതി ഇരയെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇരയുടെ ദുരിതകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രതി സാമ്പത്തികമായി ലാഭം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ഓഫീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുകയും, ഇരയുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ വിചാരണ തീരുന്നത് വരെ തടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും ദുർബലരായ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ബഹ്റൈന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഈ കേസ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
