Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:03 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; ഏ​ഷ്യ​ൻ നി​ശാ​ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; ഏ​ഷ്യ​ൻ നി​ശാ​ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    മ​നാ​മ: ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​ക​ളെ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൊ​രു യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ നി​ശാ​ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 2000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ശി​ക്ഷ​കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്രാ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 2025ൽ ​പ്ര​തി മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ നി​ശാ​ക്ല​ബി​ൽ ഗാ​യി​ക​മാ​രും ന​ർ​ത്ത​കി​ക​ളു​മാ​യി ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ര​ണ്ട് യു​വ​തി​ക​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഇ​യാ​ൾ യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ ദി​വ​സ​വും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും ലൈം​ഗി​ക​വൃ​ത്തി​ക്കും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നോ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ യു​വ​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളെ ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ര​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രാ​ധീ​ന​ത മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ലൈം​ഗി​ക​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ധി രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഇ​ത്ത​രം ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    TAGS:human traffickingBahrain Newsarrestedgulf news malayalam
    News Summary - Human trafficking; Asian nightclub manager sentenced to three years in prison and fined
