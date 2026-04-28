Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമനുഷ്യക്കടത്ത്;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 April 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 11:11 AM IST

    മനുഷ്യക്കടത്ത്; പ്രവാസി യുവതികളെ പെൺവാണിഭത്തിന് ഇരയാക്കിയ ഏഷ്യൻ ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
    bahrain
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ യുവതികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അവരെ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്ത ഏഷ്യൻ വംശജരായ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

    ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസിന് കീഴിലുള്ള ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് മോറൽസ് വിഭാഗമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി തിരിച്ചറിയുന്നതും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും.

    വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലിക്കെന്ന വ്യാജേന യുവതികളെ എത്തിച്ച് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മറ്റും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ബഹ്‌റൈൻ പുലർത്തുന്ന ജാഗ്രതയുടെ അടയാളമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:human traffickingwomenasian
    News Summary - Human trafficking: Asian couple arrested for forcing expatriate women into prostitution.
    X