    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 8:56 AM IST

    വാ​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന; മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ 1.7 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ

    വാ​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന; മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ 1.7 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ
    ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1.7 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു ഖ​ജ​നാ​വി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ​രോ​ക്ഷ നി​കു​തി​ക​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​റാ​ത്ത​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്യൂ​റോ ഫോ​ർ റ​വ​ന്യൂ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​കു​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​യും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 100ഓ​ളം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ വാ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​നാ​യി എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

