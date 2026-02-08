വാറ്റ് വരുമാനത്തിൽ വൻ വർധന; മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഖജനാവിൽ 1.7 ബില്യൺ ദീനാർtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) വഴി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 1.7 ബില്യൺ ദീനാറിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചതായി ധനകാര്യ-ദേശീയ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ഖജനാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരോക്ഷ നികുതികൾ എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.
പാർലമെന്റ് സർവിസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഖറാത്തയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ധനകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഖലീഫ അൽ ഖലീഫയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. നാഷനൽ ബ്യൂറോ ഫോർ റവന്യൂ നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യക്ഷമമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും കർശനമായ നികുതി നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ശൈഖ് സൽമാൻ പറഞ്ഞു. നികുതിദായകർ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
എണ്ണയിതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ബഹ്റൈന്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വളർച്ച വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. 100ഓളം അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെ വാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇത്രയും വലിയ വരുമാനം നേടാനായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
