    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:23 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; 19 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ഏ​ക​ദേ​ശം 1,13,000 ദി​നാ​റി​ന്‍റെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; 19 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 1,13,000 ദി​നാ​റി​ന്‍റെ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 19 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ആ​ന്റി-​നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വി​വി​ധ ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, ഒ​രു എ​യ​ർ കാ​ർ​ഗോ ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 16 കി​ലോ​ഗ്രാം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​ര​വും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.



    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Huge drug bust in Bahrain; 19 people arrested
