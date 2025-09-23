Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:54 AM IST

    പ്രവാചകസ്നേഹികളുടെ സംഗമമായി ഹുബ്ബുറസൂൽ മീലാദ് മീറ്റ്

    പ്രവാചകസ്നേഹികളുടെ സംഗമമായി ഹുബ്ബുറസൂൽ മീലാദ് മീറ്റ്
    ഹു​ബ്ബു​റ​സൂ​ൽ മീ​ലാ​ദ് മീ​റ്റി​ൽ സിം​സാ​റു​ൽ ഹ​ഖ് ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‍കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹു​ബ്ബു​റ​സൂ​ൽ മീ​ലാ​ദ് മീ​റ്റ് 2025 മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലെ ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‍ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ദു​ആ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി, അ​ൻ​വ​രി ഉ​സ്താ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ഖ​വി, സു​ഫി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ​ഹാ​ഖ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഉ​സ്താ​ദ് സിം​സാ​റു​ൽ ഹ​ഖ് ഹു​ദ​വി​യെ ബി​ഷ്റ്റ് അ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ട് സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യോ​ടെ​യും കാ​രു​ണ്യ​ത്തോ​ടെ​യും കൂ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ത​ന്റെ ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ന്നും ആ​നു​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ​ക്കു മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‍കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ത​മീം ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, സാ​ബി​ഖ് പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് മു​ക്കം, ഷ​മീ​ർ ന​രി​ക്കു​നി, മു​നീ​ർ എ​രി​ഞ്ഞി​ക്കോ​ത്ത്, കാ​ദ​ർ അ​ണ്ടോ​ണ, നൗ​ഷാ​ദ് ചെ​മ്പ്ര, മു​ർ​ഷി​ദ് പാ​റ​ന്നൂ​ർ, മു​ഷാ​രി​ഫ് ടി.​പി, ജാ​ബി​ർ പെ​യ്യ​ക്ക​ണ്ടി, ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, മു​നീ​ർ മാ​നി​പു​രം, സു​ബൈ​ർ ക​ച്ചേ​രി​മു​ക്ക്, സ​ലീം എ.​പി ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് മു​ണ്ടോ​ചാ​ലി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​മീം ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

