Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:15 PM IST

    ‘ഹു​ബ്ബു​ന്ന​ബി’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ‘ഹു​ബ്ബു​ന്ന​ബി’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഹു​ബ്ബു​ന്ന​ബി’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​നോ​ടു​ള്ള അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ ഇ​ഷ്ട​വും അ​നു​സ​ര​ണ​യും ഒ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ ഏ​തൊ​രു വി​ശ്വാ​സി​യി​ലും ഈ​മാ​ൻ പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​കൂ എ​ന്ന് വ​സീം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​ബോ​ധ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗു​ദൈ​ബി​യ പാ​ല​സ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ ‘ഹു​ബ്ബു​ന്ന​ബി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്നേ​ഹി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​രു നേ​താ​വി​നെ​യും ത​ന്റെ അ​ണി​ക​ൾ സ്നേ​ഹി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗു​ദൈ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​വി. ഷം​സീ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

