    date_range 28 Oct 2025 11:33 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 11:33 AM IST

    ചി​ല വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ എ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​കു​ലു​ക്കി​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണ​വും പി​ന്നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​യം​സേ​വ​ക് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​ഖ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തും. ശ​ബ​രി​മ​ല​മ​ല​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ല​തു​തീ​വ്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ന​ട​ന്നി​ട്ടും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ത്ത​ത് അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യം ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തേ​പോ​ലെ അ​ന​ന്തു അ​ജി എ​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ ത​നി​ക്ക് ശാ​ഖ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ക​യും അ​ത് ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​രെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ആ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വി​ഷം കൊ​ണ്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​വ​രെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ൽ കേ​ര​ളം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച പോ​ലെ​യാ​ണ് തോ​ന്നി​യ​ത്. സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ല്ലാ​തെ​യൊ​ന്നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ചി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ല്ലാ​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷെ പ​ള്ളു​രു​ത്തി ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​വി​വാ​ദം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ചാ​ന​ൽ, മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ ആ ​വി​ഷ​യം മാ​ത്ര​മാ​വു​ക​യും മ​റ്റു​ര​ണ്ട് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും പി​ന്നോ​ക്കം പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചെ​റി​യ തോ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ലേ ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദം എ​ന്നാ​രെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​രെ തെ​റ്റ് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ളെ വ​ല്ലാ​തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ ചി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ല എ​ല്ലി​ൻ​ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞു കൊ​ടു​ക്കും. അ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​വും പാ​യു​മ്പോ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും എ​ന്ന​ത് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി നാം ​കാ​ണു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം കു​ത്ത​ക ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​രു​മ്പ് മ​റ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന​ന്തു വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പോ​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ ഒ​രാ​ളും ആ ​വ​ഴി​ക്ക് പോ​യ​തേ​യി​ല്ല.

    ഇ​തേ​പോ​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തോ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ല്ല എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണു​ത്ത​രം. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​യ്യ​പ്പ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന​വ​രെ​യും അ​തി​ന് കു​ട പി​ടി​ച്ച​വ​രെ​യും തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ​രൊ​ക്കെ​യോ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​പോ​ലെ തോ​ന്നി.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​തൊ​ക്കെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രൊ​ക്കെ​യോ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രി​തെ​റ്റാ​തെ അ​വ​ർ തെ​ളി​ച്ച വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ വി​നീ​ത​വി​ധേ​യ​രാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ​യും തോ​ന്നു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ ചി​ല വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ശൂ​ന്യ​ത​യി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

