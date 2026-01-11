Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ർ​ഹ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭ​വ​ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കൂ

    വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഭ​വ​ന-​ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    അ​ർ​ഹ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭ​വ​ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കൂ
    മ​നാ​മ: ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം ഭ​വ​ന സ​ർ​വി​സ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഭ​വ​ന-​ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ഹൗ​സി​ങ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് (കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് റെ​പ്ര​സ​ന്റേ​റ്റി​വ്‌​സ്) ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഹൗ​സി​ങ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​ർ​ഹ​താ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പൗ​ര​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ർ​ഹ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് കാ​ര​ണം അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ത് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ഇ​ള​വ് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ഈ ​ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം പോ​ലു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വ​യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ മാ​റ്റാ​നും അ​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കും. എം.​പി ഹ​നാ​ൻ ഫ​ർ​ദാ​നാ​ണ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ്ഥി​ര​ത​യോ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ർ​ഹ​ത വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​റ്റു ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹൗ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

