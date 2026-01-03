Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    3 Jan 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 10:30 AM IST

    മ​നാ​മ​യി​ൽ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ത്തം; സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​യ​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്തം

    മ​നാ​മ​യി​ൽ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ത്തം; സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​യ​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്തം
    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ​യി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​ഘം റെ​ക്കോ​ഡ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    വീ​ടി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്ന തീ​യി​ൽ അ​മ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ, ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​റു​ത്ത പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ചൂ​ടി​നെ​യും പു​ക​യെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം പ​ട​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ലം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ച്ച​താ​യും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

