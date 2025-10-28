Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:51 AM IST

    ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ​യും പ​ത്താ​മ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ​യും പ​ത്താ​മ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഫു​ഡ് പാ​ക്കേ​ജി​ങ് രം​ഗ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ​യും പ​ത്താ​മ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ബു​ദ​യ്യ​യി​ലും സി​ത്ര​യി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ലാ​ൽ​ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ക​മേ​ർ​ഷ്യ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​യ്യി​ദ് കു​ഞ്ഞാ​ലി, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഷീ​ർ, സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ റി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ജേ​ക്ക​ബ്, പ​രീ​ത് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    ന​വീ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഈ ​ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​നും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഫു​ഡ് പാ​ക്കേ​ജി​ങ് രം​ഗ​ത്ത് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി​യ ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക്, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്.

