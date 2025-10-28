ഹോട്ട് പാക്ക് ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: ഫുഡ് പാക്കേജിങ് രംഗത്തെ മുൻനിര കമ്പനിയായ ഹോട്ട് പാക്ക് ബഹ്റൈനിൽ തങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ബുദയ്യയിലും സിത്രയിലുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഹോട്ട്പാക്ക് ഗ്രൂപ് ജനറൽ മാനേജർ സൈനുദ്ദീൻ, ഷൗക്കത്തലി ലാൽദീൻ, ജനറൽ മാനേജർ ബഷീർ വലിയകത്ത്, കമേർഷ്യൽ ഡയറക്ടർ സയ്യിദ് കുഞ്ഞാലി, ഓപറേഷൻ മാനേജർ സുഹൈൽ ബഷീർ, സെയിൽസ് മാനേജർ റിസാലുദ്ദീൻ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ജേക്കബ്, പരീത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരും വ്യവസായമേഖലയിലെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
നവീനസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി ഹോട്ട് പാക്ക് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കെത്താനും മികച്ച സേവനം നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഫുഡ് പാക്കേജിങ് രംഗത്ത് ഗുണമേന്മയുടെയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും പ്രതീകമായി മാറിയ ഹോട്ട് പാക്ക്, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപന്നങ്ങളുമായാണ് വിപണിയിൽ മുന്നേറുന്നത്.
