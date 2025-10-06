Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:02 AM IST

    ഹോ​ഴ്സ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ഷോ ​ ഈ മാ​സം 17ന്

    ​ആ​ദ്യ​മാ​യി വനിതകൾക്ക് അ​വ​സ​രം
    ഹോ​ഴ്സ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ഷോ ​ ഈ മാ​സം 17ന്
    camera_alt

    ഹോ​ഴ്സ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ഷോ​യി​ൽ നി​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ)

    മ​നാ​മ: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കു​തി​ര​യോ​ട്ട​ക്കാ​രു​ടെ വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക്കൊ​ടു​മു​ടി ക​യ​റു​ന്ന ഹോ​ഴ്സ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ഷോ ​വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സീ​സ​ൺ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    20 ആ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന കു​തി​ര​യോ​ട്ട അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട് ബീ​ച്ചി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു കൗ​തു​കം കൂ​ടി​യു​ണ്ട്.

    ഷോ​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഴി​വു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​നി കു​തി​ര​യോ​ട്ട​ക്കാ​രെ തേ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഷോ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​ണി​നി​ര​ക്കാ​ൻ വ​നി​ത​കു​തി​ര​യോ​ട്ട​ക്കാ​രെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ത​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യും, പ​ക്ഷേ പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് തി​ള​ങ്ങാ​ൻ ഒ​ര​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നേ​താ​വാ​യ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഫ​ർ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 100 പു​തി​യ യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും ആ​ദ്യ​മാ​യി വ​നി​ത​ക​ളെ​യും അ​ണി​നി​ര​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തൊ​രു വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​തി​ര​യോ​ട്ട​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സീ​സ​ൺ, ച​രി​ത്രം, പ്ര​ക​ട​നം, ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഒ​രു കാ​യി​ക​മേ​ള കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ, പ​ഴ​യ​കാ​ല അ​റ​ബി​ക​ൾ, ഫ്ര​ഞ്ച് നെ​പ്പോ​ളി​യ​ൻ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ലോ​റ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​തി​ര​യോ​ട്ട വേ​ഷ​ധാ​രി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​ണാം. ഓ​രോ ആ​ഴ്ച​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പോ​ലെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ഫ​ർ​ദാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നി​മ​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഷോ (​മ​റാ​ഈ), ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചേ​രാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ൽ ഫ​ർ​ദാ​നു​മാ​യി 3391 3301 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:Horse RiderBahrain Newsgulf news malayalam
