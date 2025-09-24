Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:17 PM IST

    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്-​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി.​എം.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന-​സോ​ഫ്റ്റ് ബാ​ൾ-​ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കും. എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 3 ന്റെ ​ഫ്ലെ​യ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹോ​പ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ലി​ബ് ജാ​ഫ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​ബി​ൻ സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ഹോ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഷ്‌​ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, ജോ​ഷി നെ​ടു​വേ​ലി​ൽ, മ​നോ​ജ് സാം​ബ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ് പി​ള്ള, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, ഷാ​ജി എ​ള​മ്പി​ലാ​യി, ഷി​ജു സി.​പി, ശ്യാം​ജി​ത് ക​മാ​ൽ, വി​പി​ഷ് എം ​പി​ള്ള, പ്ര​ശാ​ന്ത് ജി, ​അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bahrain NewsPoster ReleaseHope Premier Leaguegulf news malayalam
