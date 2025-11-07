Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഗ്ലോ​ബ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:02 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം
    cancel
    camera_alt

    ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഹോ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡ്ഡീ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടും​കൂ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്’ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ടീം ​കി​രീ​ടം നേ​ടി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​സ ടൗ​ണി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ടീ​മു​ക​ൾ മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി സോ​നു (വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ,) മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ സി.​പി. സ​ൻ​ഫീ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​സ ടൗ​ൺ), ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ (ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ്), മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സ് ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ (ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ്), ബെ​സ്റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഷാ​മി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​സ ടൗ​ൺ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ൽ അ​ഹി​ലി ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ബി​ൻ സ​ലിം, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ 12 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ ടീം ​ആ​ര​വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, ത​രം​ഗി​ന്റെ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ട്രീ​റ്റ്, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, രാ​ജാ​റാ​മി​ന്റെ സാ​ക്സോ​ഫോ​ൺ പ്ര​ക​ട​നം എ​ന്നി​വ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​ബി​ൻ സ​ലിം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ലി​ബ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ഷി നെ​ടു​വേ​ലി​ൽ, നി​സാ​ർ മാ​ഹി, ഗി​രീ​ഷ് പി​ള്ള, റം​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, പ്ര​കാ​ശ് പി​ള്ള, ഷാ​ജി ഇ​ള​മ്പ​ലാ​യി, ഷി​ജു സി.​പി, ജെ​റി​ൻ ഡേ​വി​സ്, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, അ​ഷ്‌​ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, മ​നോ​ജ് സാം​ബ​ൻ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ശ്യാം​ജി​ത് ക​മാ​ൽ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, വി​പീ​ഷ് പി​ള്ള, പ്ര​ശാ​ന്ത് ഗോ​പി, സു​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, പ്രി​ന്റു ടെ​ല്ല​സ് സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ര​ഘു, അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 39889317, 34338436 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Hope Premier League crown for Global Thikodians Forum
    Similar News
    Next Story
    X