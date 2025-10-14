Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റ്

    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റ്
    ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്-​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്ലി ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ബി.​എം.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ന​ട​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ ജോ​ൺ​സ്‌ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ആ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​ബി​ൻ സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ന​യും നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മ​നോ​ജ് സാം​ബ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചാ​യ​ക്ക​ട റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രും എ​ച്ച്.​പി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്‌​ദാ​നം ചെ​യ്‌​തു. ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡ്ഡീ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

