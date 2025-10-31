Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Oct 2025 2:02 PM IST
    date_range 31 Oct 2025 2:02 PM IST

    ദുരിതത്തിലായ ദമ്പതികൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഹോപ്പ് ബഹ്‌റൈൻ

    നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു
    ദുരിതത്തിലായ ദമ്പതികൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഹോപ്പ് ബഹ്‌റൈൻ
    കുടുംബം നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട്, വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് താ​മ​സ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വ​ഴി​യി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഹോ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ഴി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​നാ​ഥ​ന് ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വാ​ട​ക ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നും മാ​റേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​രി​ത​മ​റി​ഞ്ഞ ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഹോ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ 'റ​ൺ എ​വേ' കേ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സി​ത്ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച യു​വ​തി​യു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, അ​ഡ്വ. താ​രി​ഖ് അ​ലൗ​ണി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ കോ​ട​തി അ​പ്പീ​ലി​ന് ശേ​ഷം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​സ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പു​തി​യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മോ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ലും ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​വി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഹോ​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റും യാ​ത്രാ​ചെ​ല​വി​നാ​യു​ള്ള തു​ക​യും ഹോ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പു​ക​ളും ചെ​യ്തു​ന​ൽ​കി​യ​ത് കിം​സ്ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലാ​ണ്.

    വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹെ​ഡ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്തും അ​ഡ്വ. താ​രി​ഖ് അ​ലൗ​ണു​മാ​ണ്. ഹോ​പ്പി​ന്റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, അ​ഷ്‌​ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, ഷാ​ജി ഇ​ള​മ്പി​ലാ​യി, റെ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നോ ജീ​വി​തം പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി, അ​ഡ്വ. താ​രി​ഖ് അ​ലൗ​ൺ, ഡോ. ​സ​ന്ധു, ഡോ. ​ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, കെ.​ഐ.​എം.​എ​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:reliefCouplesgulfnewsBahrainHope Bahrain
