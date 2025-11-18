Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:22 PM IST

    ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഹോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​ത്താ​മ​ത്തെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പാ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ത്താം വ​ർ​ഷ​വും വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ്പി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യ സ​യീ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ഹി, സു​രേ​ഷ് പു​ത്തെ​ൻ​വി​ള​യി​ൽ, ഷാ​ജി മൂ​ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ലി​ബ് ജാ​ഫ​ർ, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്യാം​ജി​ത് ക​മാ​ൽ, വി​പി​ഷ് പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, ജോ​ഷി നെ​ടു​വേ​ലി​ൽ, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ ജി, ​ഷാ​ജി ഇ​ള​മ്പി​ലാ​യി, ഷി​ജു സി.​പി, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, പ്രി​ന്റു ഡെ​ല്ലി​സ്, മ​നോ​ജ് സാം​ബ​ൻ, റം​ഷാ​ദ് എം.​കെ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, നി​സാ​ർ മാ​ഹി, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, സു​ജീ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Gulf News Blood Donation Camp Bahrain News Hope Bahrain
