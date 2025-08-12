Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹൂ​റ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:31 AM IST

    ഹൂ​റ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം -എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൂ​റ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം -എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി
    cancel
    camera_alt

    എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി

    മ​നാ​മ: ഹൂ​റ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി രം​ഗ​ത്ത്. ഹൂ​റ​യി​ലെ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് വീ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ 51 പേ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 20 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എം.​പി ആ​വ‍ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2003, 2004, 2006 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​നീ​ക്കം മോ​ശം താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. റോ​ഡ് 1901ൽ ​ബൈ​ത്ത് അ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മീ​പ​മു​ള്ള ര​ണ്ട് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളോ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെൻറ് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളോ നി​ർ​മി​ച്ച് നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ ഭ​വ​ന​വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ മ​നാ​മ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ്ഥാ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewshooraHouse projectsstarted again
    News Summary - Hoora Bhawan project should be started immediately - MP Muhammad Janahi
    Similar News
    Next Story
    X