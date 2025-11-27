ബി.എം.ഡി.എഫ് ഫുട്ബാൾ ടീമിന് സ്വീകരണം

Begin typing your search above and press return to search.
27 Nov 2025 10:28 AM IST
27 Nov 2025 10:28 AM IST
ബി.എം.ഡി.എഫ് ഫുട്ബാൾ ടീമിന് സ്വീകരണംtext_fields
News Summary - Honored to the BMDF football team
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ജില്ല കപ്പ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ഫുട്ബാൾ ടീമിന് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം സ്വീകരണം നൽകി. ബി.എം.ഡി.എഫ് ഭാരവാഹികളായ രക്ഷാധികാരി ബഷീർ അമ്പലായി, ഷമീർ പൊട്ടച്ചോല, റംഷാദ്, ഫസലുൽ ഹഖ്, മൻഷിർ കൊണ്ടോട്ടി, കാസിം പാടത്തക്കായിൽ, മുഹമ്മദലി എൻ.കെ, സകരിയ്യ പൊന്നാനി, അഷ്റഫ് കുന്നത്ത് പറമ്പിൽ, റസാക്ക് പൊന്നാനി, റഹ്മത്തലി, അൻവർ നിലമ്പൂർ, സുബിൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
