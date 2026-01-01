Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ൻ സ​മാ​ജം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:15 PM IST

    മു​ൻ സ​മാ​ജം മെം​ബ​ർ​ക്ക്‌ ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം; സ്നേ​ഹ​വീ​ട് കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ൻ സ​മാ​ജം മെം​ബ​ർ​ക്ക്‌ ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം; സ്നേ​ഹ​വീ​ട് കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ം ഭാരവാഹികൾ പി.​പി. സു​കു​മാ​ര​ന് താക്കോൽ നൽകുന്നു. മു​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ്

    ചെ​ന്നി​ത്ത​ല സമീപം

    ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും മു​ൻ സ​മാ​ജം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യിം​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​പി. സു​കു​മാ​ര​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ (ബി.​കെ.​എ​സ്) ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി. വീ​ടി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ൽ​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ളം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി ജീ​വി​ച്ചി​ട്ടും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ക​ട ബാ​ധ്യ​ത​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മു​ൻ സ​മാ​ജം മെ​മ്പ​റും ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യിം​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി പി. ​പി. സു​കു​മാ​ര​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി സ​മാ​ജം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ​യും വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ലി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ജ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‌ വെ​ളി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന ശൈ​ലി​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഘ​ട​ന​യെ​ന്നും ത​ന്റെ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ ഹ​രി​പ്പാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലും കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബി.​കെ.​എ​സി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യെ​ന്നും, പി.​പി. സു​കു​മാ​ര​ന് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.അ​ശ​ര​ണ​രും അ​ർ​ഹ​രു​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മാ​ജം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി.

    ഇ​തു​വ​രെ 35 ഓ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​റി​യി​ച്ചു. രോ​ഗ​ബാ​ധ​യും ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യും മൂ​ലം പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​മാ​ജ​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഏ​താ​നും വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടെ​നി​ന്ന സ​മാ​ജ​ത്തോ​ടും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യോ​ടും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​യ പി.​പി. സു​കു​മാ​ര​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഡോ. ​ബി​ജു ടി ​ജോ​ർ​ജ് ( ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം, ര​ഞ്ജി​നി അ​ജി​ത്ത് (ബ്ലോ​ക്ക്പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം, എ​ബി മെ​ക്ക​രി​ക്കാ​ട് (ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ, മാ​ന്താ​നം ലാ​ല​ൻ (മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മാ​ല​തി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ (മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു (മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ധ​ന്യ ടീ​ച്ച​ർ ( ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം), ഗ്രേ​സി മാ​ത്യു ( പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം), അ​ല​ക്സ്‌ പി.​ടി ( പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം), മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് ( പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം), അ​ഡ്വ. വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​മ​ൻ, അ​ഡ്വ.​റെ​ജി തോ​മ​സ്, രാ​ജു ക​ല്ലു​മ്പു​റം (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ), പി.​വി. മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ (സ​മാ​ജം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സാ​ദ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മേ​ച്ചേ​ട്ട് ആ​ശം​സി​ച്ചു. പി.​എ​സ്.​കെ കു​റു​പ്പ്, സ​ഫി​യ മ​ജീ​ദ്, ര​ഞ്ജി​ത്, ദി​ലീ​പ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ, ബി​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും താ​ക്കോ​ൽ ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsLatest News
    News Summary - home key handed over to former samajam member
    Similar News
    Next Story
    X