Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:42 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ടം ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ

    • 2024ൽ ​മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 31 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    • ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത് ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ടം ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 2024ൽ ​വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി (ബി.​എ.​സി.​എ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​വ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, 2023ലെ 1.07 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 2024ൽ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് 31 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രാ​ത​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത് ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ആ​ണ്. 2024ൽ 352,547 ​പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, 2023ലെ 493,410 ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് 29 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് വി​സി​റ്റ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 58 മ​ട​ങ്ങ് വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 2023ൽ 4614 ​പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2024ൽ ​ഇ​ത് 270,167 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജീ​സ് ഓ​ഫ് ഗ്രീ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ, ബു ​മാ​ഹ​ർ ഫോ​ർ​ട്ട്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 186ൽ ​നി​ന്ന് 3250 ആ​യും 18,996ൽ​നി​ന്ന് 110,155 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ കു​ടും​ബ​വീ​ടു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​ൽ ജ​ല​ഹ്മ ഹൗ​സ് (69,987), ഫ​ഖ്രോ ഹൗ​സ് (63,331), ബ​ദ​ർ ഗു​ലൂം, തു​റാ​ബി ഹൗ​സ് (51,998), സി​യാ​ദി മ​ജ്‌​ലി​സ് (51,115), അ​ൽ ഗ​സ് ഹൗ​സ് (34,021), അ​ൽ അ​ല​വി ഹൗ​സ് (9,673) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ജ​ന​പ്രി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ. മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ഊ​ന്ന​ലു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    എ​ന്നാ​ൽ ബാ​ഇ​ത്ത് അ​ൽ ജ​സ്‌​റ​യി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 41 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. 2023ൽ 5191 ​പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2024ൽ ​ഇ​ത് 3037 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ ജ​സ്‌​റ ക​ര​കൗ​ശ​ല കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 7085 പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തി. ബാ​നി ജം​റ നെ​യ്ത്തു​ശാ​ല​യി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ടി​ലെ (ഖ​ല​അ​ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. 2023ൽ 415,151 ​ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024ൽ 208,966 ​ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, 2024ൽ ​ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 29 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2023ൽ 94,949 ​പേ​രാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024ൽ 122,153 ​ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് മ്യൂ​സി​യം, ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഫ​ത്തേ​ഹ് ഫോ​ർ​ട്ട്, അ​ൽ ഖ​മീ​സ് മോ​സ്ക്, ബാ​ർ​ബ​ർ ടെ​മ്പി​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി.

