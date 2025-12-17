Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ദു​ർ​ഭ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ സ​മ്മേ​ള​നം ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​ധി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സി​ൻ​സ​ൻ ചാ​ക്കോ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, നി​സ്സാ​ർ കു​ന്നും​കു​ള​ത്തി​ക്ക​ൽ, സാ​മു​വ​ൽ​മാ​ത്യു, ര​ഞ്ജ​ൻ കേ​ച്ച​രി, റി​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ,ജോ​ണി​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി,വ​നി​ത​വി​ങ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​നി​അ​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് പു​ണ്ടൂ​ർ, ബി​ജു ബാ​ൽ സി.​കെ., ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് ,രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ​നാ​യ​ർ, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ല​ഡു വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ന​കു​മാ​ർ നൂ​റ​നാ​ടി​നും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കു​ന്ന​ന്താ​നം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി​നു​കു​ന്ന​ന്താ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

