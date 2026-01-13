Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightന്യൂ മില്ലേനിയം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:36 AM IST

    ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിനിത് ചരിത്ര നിമിഷം; ഐ.സി.സി ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയെ വരവേറ്റ് സ്കൂൾ കാമ്പസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിനിത് ചരിത്ര നിമിഷം; ഐ.സി.സി ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയെ വരവേറ്റ് സ്കൂൾ കാമ്പസ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.സി.സി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ടൂർ ബഹ്‌റൈനിലെ ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ

    Listen to this Article

    മനാമ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ ഒ​രു ച​രി​ത്ര​നി​മി​ഷ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും ആ​ത്മ​വീ​ര്യ​വും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ.​സി.​സി (ICC) പു​രു​ഷ ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ, ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ലെ​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും കാ​യി​കാ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ട്രോ​ഫി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഐ.സി.സി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ടൂർ ബഹ്‌റൈനിലെ ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ന് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ‘ഐ.​സി.​സി ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യൊ​രു ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണ്.

    ഈ ​സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ കേ​വ​ലം ഒ​രു കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ യു​വ​മ​ന​സ്സു​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ച​ട​ങ്ങ് സ​മാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New Millennium SchoolWorld Cup trophyhistoricICC T20 Ranking
    News Summary - Historic moment for New Millennium School; School campus welcomes ICC T20 World Cup trophy
    Similar News
    Next Story
    X