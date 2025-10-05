Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:19 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:19 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പ​ഴ​യ പേ​ര് തി​രി​കെ ന​ൽ​കും

    ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഉ​മ്മാ​ൽ’ ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഹു​കൂ​മ’​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പ​ഴ​യ പേ​ര് തി​രി​കെ ന​ൽ​കും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അ​തി​ന്റെ പ​ഴ​യ പേ​രും ത​നി​മ​യും തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ൽ ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഉ​മ്മാ​ൽ’ (തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ) എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഴ​യ മു​ഹ​റ​ഖ് കാ​സി​നോ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഹു​കൂ​മ’ (ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്) എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നാ​മം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​ൽ സ​യീ​ദാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ, ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ഴ​യ പേ​ര് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇന്നത്തെ ചിത്രം (ഫയൽ)

    നി​ല​വി​ൽ, ‘ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി’​ലെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളും ക​ട​ക​ളും ക​ഫേ​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​യു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​പ​ര​മാ​യ പ​ല പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ, ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പേ​ര് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​റ​മെ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ‘ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്’ ച​രി​ത്രം

    1950ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ‘​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്’ രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത്. 1951ലെ ​അ​ൽ ദ​വാ​വ്ദ​യി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം, 1952ലെ ​അ​ൽ അ​ദാ​മ​യി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം, 1954ലെ ​മു​ഹ​റ​ഖ് തീ​പി​ടി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ടു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ല മേ​ഞ്ഞ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വീ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി, കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ക​ല്ലും സി​മ​ന്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 1962ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 285 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​തി​ൽ 41 വീ​ടു​ക​ൾ മു​ഹ​റ​ഖി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഹു​കൂ​മ’ അ​ഥ​വാ ‘ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്’ എ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.എ​ന്നാ​ൽ, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഈ ​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ‘ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ ഉ​മ്മാ​ൽ’ (തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ) എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി.

