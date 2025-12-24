Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:21 AM IST

    കെ.​എ​സ്.​സി.​എ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​താ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    കെ.​എ​സ്.​സി.​എ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​താ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു വ​നി​ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കെ.​എ​സ്.​സി.​എ സാ​ക്ഷി​യാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രി​ൽ നി​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കോ​പ്പി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ കെ.​എ​സ്.​സി.​എ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​രെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു വ​നി​ത എ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജ​വും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.


    സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ാധാ​ന്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, യു​വ​തി - യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, കാ​യി​ക​വും മാ​ന​സി​ക - ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷേ​മം, സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030 തോ​ടൊ​പ്പം നീ​ങ്ങു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ യു.​കെ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ണി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​നോ​ജ് ന​മ്പ്യാ​ർ, അ​നൂ​പ് പി​ള്ള, സു​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും, ഫൗ​ണ്ട​ർ മെം​ബ​ർ​മാ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ഉ​ത​കു​ന്ന മ​റ്റു ചി​ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു വെ​ച്ചു.

    X