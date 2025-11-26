Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    26 Nov 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 8:33 AM IST

    ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് തു​ബ്ലി ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് തു​ബ്ലി ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: യു.​എ.​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഓ​ട്ട​മൊ​ബൈ​ൽ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂ​മും, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റും തു​ബ്ലി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു ഉ​പ​ഭോ​ക്ത്യ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ചാ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​മു​ഖ ജ​പ്പാ​നീ​സ്, കൊ​റി​യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ജി ​ത​യ്യി​ൽ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ സെ​ക്ട​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ആ​നി ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ് വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര, ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ് ഡി​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ, ഷി​ബു സി.​ആ​ർ, അ​രു​ൺ ഗോ​പാ​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​എ​സ്, സ്പോ​ൺ​സ​ർ റാ​യ്‌​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ലാ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഹൈ ​റേ​ഞ്ച് ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് ജി ​ത​യ്യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

