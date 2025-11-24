Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​സ്റ്റ​ർ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം ഹെ​ഡ്‌​ജ്‌-​ബോ​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ന്

    മാ​സ്റ്റ​ർ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം ഹെ​ഡ്‌​ജ്‌-​ബോ​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ന്
    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹെ​ഡ്‌​ജ്‌-​ബോ​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ,റ​ണ്ണേ​ഴ്സാ​യ ടീം ​അ​മി​ഗോ​സ്

    മ​നാ​മ: 35 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി മാ​സ്റ്റ​ർ ലീ​ഗ് ക​മ്മ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബോ​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്-​ഹെ​ഡ്‌​ജ്‌ ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ടീം ​അ​മി​ഗോ​സി​നാ​ണ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് കി​രീ​ടം.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി-​ബി പാ​ന​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബു​സൈ​ത്തീ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ഗ്ലാ​ഡി​യ​റ്റ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഫ്രൈ​ഡേ കി​ങ്‌​സ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥാ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ര​മം​ഗ​ലം, ആ​രി​ഫ്, റോ​ഷി​ത്, സ​നു​ഷ്, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, രാ​ജീ​വ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ബെ​സ്റ്റ് പ്ലെ​യ​ർ-​സു​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ (അ​മി​ഗോ​സ്), ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റി​സ്മാ​ൻ -സ​ന്ദീ​പ് ജാ​ങ്കി​ർ (ബോ​ബ് സി.​സി), ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ-​റ​ഹ്മാ​ൻ ചോ​ല​ക്ക​ൽ (ഗ്ലാ​ഡി​യ​റ്റ​ർ), മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഫൈ​ന​ൽ -സ​ന്ദീ​പ് ജാ​ങ്കി​ർ (Bബോ​ബ് സി.​സി), സെ​ക്ക​ന്റ്‌ ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് -റ​ഹ്മാ​ൻ ചോ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്.

    ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡി​സ്, എ​ക്സാ​ക്ട് 11, ഡ്രീം ​മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, ജ​യ് ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഗ്ലാ​ഡി​യേ​റ്റ​ർ​സ്, സെ​ലെ​ക്ട​ഡ് ഇ​ല​വ​ൻ, ഹാ​ർ​ഡ് ബീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്, IV സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ്, ഫ്രൈ​ഡേ കി​ങ്‌​സ്, ബോ​ബ് സി​സി-​ഹെ​ഡ്ജ്, കേ​ര​ള ടൈ​റ്റാ​ൻ​സ്, അ​മി​ഗോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​സ്റ്റ​ർ കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും എം.​സി.​എ​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

