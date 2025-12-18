Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:53 AM IST

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ; ഗ​ലാ​ലി​യി​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    • അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    • ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    മ​നാ​മ: ഗ​ലാ​ലി​യി​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം പോ​ലും തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശം വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഗ​ലാ​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ സ്വാ​ലി​ഹ് ബു​ഹാ​സ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് 255 (റോ​ഡ് 5544-വാ​ഹ​ത് അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ്), ബ്ലോ​ക്ക് 254 (റോ​ഡ് 5426) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​മി​ല്ലാ​തെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മി​ല്ലാ​തെ​യും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും മു​മ്പ് വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന അ​തേ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും സ്വാ​ലി​ഹ് ബു​ഹാ​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ-​പൊ​തു സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ദ്ധ​തി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം, ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക, വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്നും ബു​ഹാ​സ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

