Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:28 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു; വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം, ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു; വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം, ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും
    cancel

    മ​​നാ​​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല​യി​ട​ത്തും മ​ഴ പെ​യ്തു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ഖി​റി​ലെ ബി.​ഐ.​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് മ​ഴ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി മ​ഴ ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​നി​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കു​​റ​​ച്ചു​​ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്ന മ​​ഴ​​യും ഇ​​ടി​​മി​​ന്ന​​ലും വ്യാ​​ഴാ​​ഴ്ച വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം വ​​രെ തു​​ട​​രു​​മെ​​ന്ന് കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം അ​​റി​​യി​​ച്ചു. സൗ​​ദി അ​​റേ​​ബ്യ​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് കി​​ഴ​​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് നീ​​ങ്ങി​​യ ന്യൂ​​ന​​മ​​ർ​​ദ​​മാ​​ണ് രാ​​ജ്യ​​ത്ത് മ​​ഴ​​ക്കും കാ​​റ്റി​​നും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ​​ത്. മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ 30 നോ​​ട്ട്സ് വ​​രെ വേ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള കാ​​റ്റി​​നും ഇ​​ടി​​മി​​ന്ന​​ലി​​നും സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ജാ​​ഗ്ര​​ത പാ​​ലി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം 180C നും 230C ​​നും ഇ​​ട​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു താ​​പ​​നി​​ല. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച മു​​ത​​ൽ ശ​​ക്ത​​മാ​​യ വ​​ട​​ക്കു​​പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ​​ൻ കാ​​റ്റും ശീ​​ത​​ത​​രം​​ഗ​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​കാ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. ഇ​​തോ​​ടെ, താ​​പ​​നി​​ല 120C - 170C ലേ​​ക്ക് താ​​ഴ്ന്നേ​​ക്കും.​മ​​ഴ​​യു​​ടെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ വാ​​ഹ​​ന​​മോ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ അ​​തി ജാ​​ഗ്ര​​ത പാ​​ലി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ജ​​ന​​റ​​ൽ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് ഓ​​ഫ് ട്രാ​​ഫി​​ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. വേ​​ഗം കു​​റ​​ക്കു​​ക, വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ അ​​ക​​ലം പാ​​ലി​​ക്കു​​ക, ശ​​രി​​യാ​​യ ലൈ​​നി​​ലൂ​​ടെ മാ​​ത്രം വാ​​ഹ​​ന​​മോ​​ടി​​ക്കു​​ക തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യി പാ​​ലി​​ക്ക​​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heavy RainWeather Updatesgulf news malayalam‍Bahrain News
    News Summary - Heavy rain continues in Bahrain; Caution advised until Thursday, cold to increase
    Similar News
    Next Story
    X