ബഹ്റൈനിൽ ചൂട് കനക്കുന്നു; താപനില 41 °C വരെ

Posted Ondate_range 14 May 2026 5:12 PM IST
ബഹ്റൈനിൽ ചൂട് കനക്കുന്നു; താപനില 41 °C വരെtext_fields
News Summary - Heat Intensifies in Bahrain; Temperatures to Reach Up to 41°C
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താപനില ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരമാവധി താപനില 41 °C വരെയും, കുറഞ്ഞ താപനില 25 °C വരെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാനമായും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 5 മുതൽ 10 നോട്ട് വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത ചിലപ്പോൾ 13 മുതൽ 18 നോട്ട് വരെ ഉയർന്നേക്കാം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് പരമാവധി 70 ശതമാനവും കുറഞ്ഞത് 15 ശതമാനവുമായിരിക്കും.
