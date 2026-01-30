Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 12:11 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 12:11 PM IST

    ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ​റൈ​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മു​ത​ൽ സെ​ഗ​യ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തും. പ്ര​ശ​സ്ത മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സു​ജ​യ പാ​ർ​വ​തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രി​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തോ​മ​സ് മാ​മ​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൺ ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മാ​ജി​ക് ഷോ, ​മെ​ന്റ​ലി​സം ഡാ​ൻ​സ്, പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​താ​ണ്.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ക്കും.

    2026- 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ദേ​വാ​ഞ്ജ​നം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​നീ​ത് വി.​പി.,

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ഡി​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ൻ​സി ബാ​ബു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി തോ​മ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദ​യ ശ്യം, ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ബി ജ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ന്ന് ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും.

