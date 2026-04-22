പ്രവാസലോകത്തെ കണ്ണീർ വാർത്തകൾ: നാം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്

പ്രവാസലോകത്തെ കണ്ണീർ വാർത്തകൾ: നാം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്text_fields
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ബഹ്റൈനിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കടൽ കടന്നവർ പാതിവഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നോവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകാം.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
ബി.പി, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധിക്കുക.
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും അമിതമായ എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാനും കൃത്യമായി ഉറങ്ങാനും ശ്രമിക്കുക.
സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം
അപ്രതീക്ഷിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായും മാറ്റിവെക്കുക.
ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും.
പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പോലുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ അംഗമാവുക. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു താങ്ങായി ഇത് മാറും.
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തണലാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള, സുരക്ഷിതമായ ഒരു പ്രവാസം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register