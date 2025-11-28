Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Nov 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 11:49 AM IST

    ‘ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി-​ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ‘ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി-​ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ശി​ശു​ദി​ന​വും

    ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും പി​റ​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​മ ന​ൽ​കി 'ഹാ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' കൂ​ട്ടാ​യ്മ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ശി​ശു​ദി​ന​വും വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    'കേ​ര​ളീ​യം 2025' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഹാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി. , ആ​ണ്ട​ലൂ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി മു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 'കേ​ര​ളീ​യം 2025' ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഹ​രീ​ഷ് പ​ഞ്ച​മി കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പാ​ട്ടും ക​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും രു​ചി​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​തി​നാ​ല് ജി​ല്ല​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ച​ത് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

